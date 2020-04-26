محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (1061) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و(1212) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

كما ضبطت الحملات 10 آلاف و 546 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة .. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.