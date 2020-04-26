السيسي يوجه بتعزيز دور الإعلام في بناء الشخصية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية فكريًا وثقافيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه بتحقيق التنسيق الإعلامي الجماعي بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.
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