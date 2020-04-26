مدبولي يحدد موعد بدء مناقشة قرض صندوق النقد الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وذكر مدبولي أن المجموعة الاقتصادية وضعت سيناريوهات في حالة استمرار أزمة كورونا لمدى طويل، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع أي تأثير سلبي على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، ويشعر بها المواطن المصري.

واختتم حديثه قائلًا: "نأمل أن نشهد عودة وفتح مجالات عمل على بداية شهر يونيو، وأن نعوض الفترة الصعبة التي مرت بها مصر ومر بها العالم أجمع".