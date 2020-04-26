محافظ البنك المركزي: نستبق الأحداث ولا ننتظر الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي استعد على مدار السنوات الماضية، لمثل هذه الظروف التي يمر بها العالم الآن.

وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، بمقر مجلس الوزراء، أن القطاع المصرفي المصري له دور كبير في أزمة كورونا: "هناك دول كثيرة لم تتمتع فيها البنوك مثلما تمتعت به البنوك العاملة في مصر".

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وتابع محافظ البنك المركزي: "بعض البنوك العاملة في مصر بنت رؤوس أموالها بمبالغ تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه، الآن أصبح لدينا بنوك رؤوس أموالها تساوي أكثر من 450 مليار جنيه، وهناك سيولة أكثر من تريليون جنيه".

وأوضح:" الاستعداد لمثل هذه الظروف منذ سنوات طويلة، مكننا من مساعدة الحكومة والقطاعين العام والخاص، فضلًا عن السوق، نتيجة لاستباق الأحداث، والتفكير للمسبق، وعدم انتظار الأزمات".

وأشار إلى أن الحكومة مع البنوك اتخذت إجراءات اقتصادية ضخمة كانت ناجحة للغاية، وفتحت مجالات للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة في الحصول على التمويل الدولي، لتعويض القطاعات التي خسرت في مصر.