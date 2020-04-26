مصر | "الداخلية" تكذب القنوات الإخوانية وتكشف حقيقة واقعة "سيدة الشرقية"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تكذب القنوات الإخوانية وتكشف حقيقة واقعة "سيدة الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي ).

وحال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أن ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام.

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وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية كفر الشيخ، من ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة سائقين قبل طرحه بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ قيام سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وآخرين بالإتجار غير المشروع فى الدقيق البلدى المُدعم وأنهما يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين نقل قيادتهما وضبط بحوزتهما 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم بإجمالي 18 طنًا.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع الدقيق البلدى المدعم من بعض أصحاب المخابز لبيعه بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.