مصر | ارتكب 18 حادثة.. قرار مهم من النيابة بشأن لص الحقائب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتكب 18 حادثة.. قرار مهم من النيابة بشأن لص الحقائب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، قرارا بحبس سائق تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات في أثناء توصيلهم بمنطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث حول المتهم.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بإبلاغ سيدة أنها أثناء استقلالها سيارة أجرة تاكسي لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها اكتشفت سرقة حافظة النقود الخاصة بها وبداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها ولم تعلم بيانات السيارة.

وتم عمل التحريات اللازمة والتوصل إلى قائد السيارة التاكسي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مسجل وله معلومات جنائية وتم ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال استقلالهن السيارة بصحبته بأسلوب "النشل والمغافلة" وأقر بارتكاب 18 حادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها من المجنى عليهن، وضبط 11 حافظة نقود من متحصلات تلك الوقائع.

وتم ضبط 4 هواتف محمول من متحصلات حوادث أخرى، وأقر بتصرفه بالبيع في بعض المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.