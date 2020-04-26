مصر | ارتكب 18 حادثة.. قرار مهم من النيابة بشأن لص الحقائب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتكب 18 حادثة.. قرار مهم من النيابة بشأن لص الحقائب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، قرارا بحبس سائق تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات في أثناء توصيلهم بمنطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث حول المتهم.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بإبلاغ سيدة أنها أثناء استقلالها سيارة أجرة تاكسي لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها اكتشفت سرقة حافظة النقود الخاصة بها وبداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها ولم تعلم بيانات السيارة.
وتم عمل التحريات اللازمة والتوصل إلى قائد السيارة التاكسي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مسجل وله معلومات جنائية وتم ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.
واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال استقلالهن السيارة بصحبته بأسلوب "النشل والمغافلة" وأقر بارتكاب 18 حادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها من المجنى عليهن، وضبط 11 حافظة نقود من متحصلات تلك الوقائع.
وتم ضبط 4 هواتف محمول من متحصلات حوادث أخرى، وأقر بتصرفه بالبيع في بعض المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 18 طن دقيق بلدي بحوزة سائقين في كفرالشيخ
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية كفر الشيخ، من ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة سائقين قبل طرحه بالسوق السوداء.
وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ قيام سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وآخرين/ بالإتجار غير المشروع فى الدقيق البلدى المُدعم وأنهما يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين نقل قيادتهما وضبط بحوزتهما 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم بإجمالي 18 طنًا.
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع الدقيق البلدى المدعم من بعض أصحاب المخابز لبيعه بالسوق السوداء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط متهم لإتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية
وفي سياق منفصل، ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب محل بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، "سبق اتهامه في قضية إتجار في النقد" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بالمحل المشار إليه، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.