مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، في مجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مد أجل النطق بالحكم على متهم "أحداث عنف عابدين" لجلسة 22 يونيو المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

أقدم ٤ عاطلين، على سرقة حقيبة من شخص أجنبي، أثناء سيره بشوارع الدقي، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وبحوزتهم المسروقات، فقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، من حبسهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم إبراهيم حنفي عبد الغفار، وآخر في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 23 يونيو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

Advertisements

وجاء ذلك تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر عن محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي لتحريضه علي العنف والبلطجة والتنمر.

وقال صبري: في شهر رمضان المبارك وعلي شاشة احدي القنوت الفضائية يقدم المبلغ ضدة برنامج يسمي رامز مجنون رسمي وهو برنامج يسيء للقناة التي تبثة،ويسيء للمهنة والحرفيةوالموهبة والمهارات الفنية، لانه لايرتكز على فكرة أو عمل إبداعي ابدا، بل هو شغل نصب وإحتيال وكذب وإفتراء وعمل صبياني وشغل مقزز ومقرف وساذج ويساعد على تسطيح ثقافة المتلقي فضلا عن اهانة المشارك وتقزيمه والنيل منه.

تمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط ٩ قطع أسلحة نارية و8 قضايا مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بتحويل أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.

أرسل ايمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا للفنان أشرف ذكي طالبه فيه بشطب اسم الفنان محمد رمضان من سجلات نقابة المهن التمثيلية بعد اهانته لرمز مصر جواز السفر المصري وتمزيقه وإلقاءه أرضا.