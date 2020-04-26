مصر | شقيق إرهابي كرداسة يؤسس شركة مقاولات غير مرخصة.. وتفاصيل صادمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر شقيق إرهابي كرداسة يؤسس شركة مقاولات غير مرخصة.. وتفاصيل صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل ما تقوم به الدولة لمحاربة الإرهاب والتصدي لمواجهة العناصر التكفيرية والإخوان، يقوم البعض منهم باستغلال أمواله والتستر خلفها، وكأن التاريخ سيمحو ما قاموا بفعله، ولكن تظل أجهزة الدولة في تربص تام لرصد أي تحرك غادر من هؤلاء.

ولعل أهم ما يطرح العديد من التساؤلات هو مشاركة بعض هذة العناصر في أعمال وطنية وكذلك إنشاء مؤسسات لجمع أموال المواطنين، ومن أبرز هذة الأمثلة المدعو عصام حنفي محمود الصعيدي، شقيق الإرهابي عماد حنفي الصعيدي المتهم الأول في أحداث كرداسة وقتل ضباط ومأمور القسم وتهريب المساجين.

فقام عصام الصعيدي، بتأسيس شركة مقاولات تحت مسمى GTC، وبدون ترخيص بناء على الوصلة بين الدائري وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ويشاركه في نشاطه كل من محمود حنفي وشادي حنفي، من أشقائه وأبناء أعمامه، والمثير للجدل، اشتراكه في تنفيذ أعمال المترو من الباطن وتوريد الرمال ومواد البناء وأعمال الحفر للعديد من مشاريع الطرق من الباطن، وذلك لاستحالة الحصول على موافقة أمنية، كما أن له سجل جنائي وقضى عليه بالسجن فى قضيتى قتل وتم حذف بياناته من سجلات الداخليه.

وبالرغم من مزاولة تلك النشاطات التي تعود عليه بالربح، إلا أن أحد المتهربين من الضرائب، يقدر دخله بمئات الملايين من الجنيهات سنويًا.

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وتكمن المفاجأة في اشتركه في تنفيذ المرحلة الرابعة مترو الأنفاق حتى أكتوبر، والمسند إلى شركة بتروجيت ومنها تم الإسناد إلى شركة GTC الخاصة به.

تاريخ إرهابي كرداسة

يعود تاريخ شقيقة الإرهابي. عماد الصعيدي، لمارس 2016، عندما كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن التفاصيل الكاملة لتصفية الإرهابي عماد الصعيدي الهارب من حكم بالإعدام في مذبحة قسم شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 11 ضابطًا.

وأكد المصدر أن القتيل يدعى عماد حنفى محمد الصعيدي وشهرته «عماد الصعيدي»، ويعمل خفيرًا ومسجل خطر وصادر ضده حكم غيابى بالإعدام في قضية مذبحة كرداسة.

وأضاف أن معلومات وردت لمباحث الجيزة مفادها تردد القتيل على إحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام واتخاذها مخبأ للهروب من قوات الشرطة، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تحركت قوة من قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة ومباحث الجيزة وفرضت حصارًا محكمًا حول العقار لمنع هروب المتهم، وأثناء ذلك قام القتيل بفتح النيران من بندقية آلية على القوة، وتمت مبادلته إطلاق الرصاص بحذر خشية إصابة المواطنين بالمنطقة، خاصة أنها منطقة مزدحمة بالسكان، وتمكنت بعد قرابة ساعة من الاشتباك من تصفيته بعد اقتحام الشقة، وعُثر بحوزته على بندقيتين آليتين وكمية كبيرة من الذخيرة، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.