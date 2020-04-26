أخبار مصر | "التعليم": انتهينا من إعداد أسئلة الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم": انتهينا من إعداد أسئلة الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى المركز القومي للامتحانات، من إعداد جميع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر بدايته الأربعاء المقبل.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم، عن أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأسئلة وأصبحت مرفوعة عن المنصة الإلكترونية، حتى يتم اختيار الطلاب إلكترونيا الأربعاء المقبل.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على دعوات الكثيرين بالعمل على إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح صحفي عبر حملة "معًا نستطيع" التعليمية: "لن يكون هناك امتحان قدرات لأنه ببساطة يحتاج إلى أكثر من عام لإعداده وهذا شأن التعليم العالي".

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وأضاف الوزير: "إذا لم تقوم الامتحانات سوف يعيدون السنة ولن يدخلوا أي جامعة".

وكانت قد عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشارت الوزارة، إلى الاستفسارات التي استقبلتها من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية ويستفسرون عن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.

وقالت إنه بعرض الموضوع على مدير المركز القومي للامتحانات حول مدى إمكانية عقد اختبار تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام فقد أفاد بأنه يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد اختبارات تكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وقالت الوزارة إنه إذا تغيب الطالب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مرضي أو قهري يتم عقد اختبار تكميلي له عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني.