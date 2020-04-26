أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يجتمع بشركة تنظيم حفل افتتاح المتحف الكبير والتسويق له

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يجتمع بشركة تنظيم حفل افتتاح المتحف الكبير والتسويق له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك لمتابعة موقف اختيار الشركة العالمية التي ستتولي أعمال تنظيم حفل افتتاح المتحف عام ٢٠٢١.

كما اجتمع وزير السياحة والآثار مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الاجتماع طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم.

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