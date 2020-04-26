أخبار مصر | توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، من التجمعات والتواجد في الزحام منعا لانتشار عدوى الكورونا، قائلة إنه "يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية".
وأشار مكتب المنظمة في مصر، في منشور توعوي، إلى ضرورة الحفاظ على مسافة 1 متر على الأقل بين الأفراد.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.