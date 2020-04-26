أخبار مصر | توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، من التجمعات والتواجد في الزحام منعا لانتشار عدوى الكورونا، قائلة ‏إنه "يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية".

وأشار مكتب المنظمة في مصر، في منشور توعوي، إلى ضرورة الحفاظ على مسافة 1 متر على الأقل بين الأفراد.