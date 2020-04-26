أخبار مصر | معلومات صادمة عن رئيس كوريا الشمالية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر معلومات صادمة عن رئيس كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرف كيم كونج زعيم كوريا الشمالية، بإثارة الجدل والغموض في جميع جوانب حياته، منذ توليه الحكم في عام 2011، وذلك بسبب قراراته وعلاقاته المتوترة مع كوريا الجنوبية، كما كان يواصل معاداة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وجاءت سناريوهات متعددة حول وفاته أمس، ومن ضمنها ما أعلنته قناة العربية أمس السبت، حيث قالت أن أحد الأطباء الصينيين نشر على مواقع التواصل الاجتماعي على حسابه "أن الزعيم الكوري توفي قبل وصول الطاقم الطبي الصيني بـ 8 دقائق والذي كان يتضمن 50 شخصًا".

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية معلومات صادمة عن زعيم كوريا الشمالية:



تاريخ الميلاد:



لم يكن يعلم زعيم كوريا الشمالية تاريخ ميلاده، ووفق البيانات الرسمية، ولد في 8 يناير عام 1982، لكن بعض التقارير أوضحت أن تاريخ ميلاد كيم، يتزامن مع الذكرى الـ 70 لولادة جده، مؤسس النظام الحالي في كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، والذكرى الـ 40 لولادة والده كيم إيل سونغ، وترجح أن يكون كيم جونغ أون ولد في حقيقة الأمر في 1983، أو ربما عام 1984. لم يكن يعلم زعيم كوريا الشمالية تاريخ ميلاده، ووفق البيانات الرسمية، ولد في 8 يناير عام 1982، لكن بعض التقارير أوضحت أن تاريخ ميلاد كيم، يتزامن مع الذكرى الـ 70 لولادة جده، مؤسس النظام الحالي في كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، والذكرى الـ 40 لولادة والده كيم إيل سونغ، وترجح أن يكون كيم جونغ أون ولد في حقيقة الأمر في 1983، أو ربما عام 1984. درس في سويسرا:



لا يوجد أي معلومة عن مرحلة كيم كونج التعليمية، ولكن يعتقد أنه درس في كلية ناطقة باللغة الانجليزية قرب مدينة برن في سويسرا، وتم إدخال نجل الزعيم الكوري الشمالي إلى الكلية باسم "باك أون"، كنجل أحد دبلوماسي سفارة كوريا الشمالية في سويسرا. كرة السلة: Advertisements



كان كيم جونغ أون لاعب كرة سلة ماهر، على الرغم من وزنه الزائد وقامته القصيرة، ويعود السبب إلى سعيه دائما للفوز وكرهه للهزيمة. كان كيم جونغ أون لاعب كرة سلة ماهر، على الرغم من وزنه الزائد وقامته القصيرة، ويعود السبب إلى سعيه دائما للفوز وكرهه للهزيمة. نسخة طبق الأصل من والده:



ويري الشعب الكوري أن كيم جونغ أون كـ “نسخة طبق الأصل" لوالده كيم جونغ إيل، وذلك لتشابهما الشديد في ملامح الوجه وأسلوب التصرف وحتى وصل الأمر إلى تسريحة الشعر، ولكن هناك شائعات تقول أنه خضع لعمليات تجميل خصيصا لزيادة تشابهه الطبيعي مع والده. أصغر زعيم:



تسلم حكم بلاده عام 2011، وكان عمره لم يتجاوز الثلاثين عامًا، ويعتبر هو أصغر زعيم في العالم، كما كان يعتمد في البداية على نصائح عمته كيم كونغ هوي وزوجها جانغ سونغ تايك. قرر إعدام: