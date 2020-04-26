أخبار مصر | الأرصاد تحذر من موجة طقس جديدة متقلبة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من موجة طقس جديدة متقلبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن تلك الفترة تتميز بالتقلبات الجوية، والتي ساعدت على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعرضها للمنخفضات الجوية، كما حدث في الجمعة الماضية، من تعرض البلاض لمنخفض خماسيني والذي انتهى في اليوم نفسه.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة جديدة تسبب ارتفاع درجات الحرارة

وحذر "شاهين" من أن هناك موجة جديدة ستتسبب في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على شمال وجنوب الصعيد، والصحراء اللغربية، لافتًا إلى أن الرياح المثيرة للرمال لن تصل للقاهرة والوجه البحري.

وأضاف مدير مركز التنبؤات خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ درجات الحرارة ترتفع قليلًا اليوم.

ونوه بأنه"سترتفع درجات الحرارة لتسجل على القاهرة والوجه البحري، يوم الثلاثاء 32 إلى 33 درجة، والسواحل لشمالية 24 درجة، وشمال الصعيد 38، وجنوب الصعيد 42 درجة". مقارنة باليوم اذ تسجل درجات الحرارة فى القاهرة 27 درجة، وتنتهى تلك الموجة يوم الاربع للتراجع درجات الحرارة بقيمة 5 إلى 6 درجات على أغلب الأنحاء يوم الأربعاء.

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تباين درجات الحرارة يصل إلى عشر درجات مئوية

كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تباينا شديدا بين درجات الحرارة، في ساعات النهار والليل، تصل إلى عشر درجات.

ولفت "شاهين" إلى أن الجو ما زال باردا في الليل حتى الصباح الباكر، محذرا من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، والتي ستشهد استقرارًا.

وأردف أن بداية من أول مايو سترتفع درجات الحرارة الصغرى، ولن يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وناشد "شاهين" المواطنين بعدم التخفيف من الملابس في الساعات الأولى للنهار، والابتعاد عن تشغيل المراوح والتكييفات في ساعات الليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد، لأن درجات تنخفض بمجرد غياب أشعة الشمس.

وشدد على أهمية متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدًا أن الطقس سيشهد استقراراُ في الأيام الأولى من الشهر المقبل.