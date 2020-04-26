شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يتهمون إدارة «بنها الجامعي» بسوء إدارة أزمة كورونا.. و«المستشفيات الجامعية» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أطباء في قسم طب الحالات الحرجة بجامعة بنها انتقادات لإدارة المستشفى في التعامل مع وباء كورونا، وقالوا إن اللجنة المعنية بإدارة الأزمة «لجنة أون لاين فقط» تعمل من خلال تطبيق «واتس آب»، فيما نفى الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها ماذكره الأطباء.

واتهم الأطباء، في بيان صحفي نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم الشخصية، الإدارة بالتعنت معهم في سحب مسحات للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس بسبب غلو ثمنها مما ترتب عليه إلغاء عزل تلك الحالات وتعرض الطاقم الطبي بالكامل للعدوى.

في المقابل، نفى الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها الإتهامات الموجهة لإدارة المستشفى، مؤكدا أن الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد شكلت لجنة لإدارة الأزمة وتوفير 50 ألف ماسك طبي وكمامات وتركيب بوابة تعقيم ذاتي، وتخصيص مبنى الجراحة لعزل حالات مرضى كورونا سواء من الأطقم الطبية أو مرضى المستشفى، وتوفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية والمتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية، كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية، وتوزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي، وتعقيم وتطهير الواقيات الطبية طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى.

وأشار إلى أنه تم الاتصال بالمعامل المركزية لعمل فحص مسحات «PCR» لجميع أعضاء الفريق الطبي أطباء وتمريض وإداريين وفنيين وعمال والأمن الإداري، إضافة لإجراء فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين حيث بلغت العينات 150 مسحه ثبت سلبية 133 منها وإيجابية 17 حالة فقط من الأطقم الطبية والمرضى.