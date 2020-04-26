شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نحافظ على الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة كورونا.. ونجاحاتنا يشهد بها العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصرى، بالتوازي مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف «مدبولي»، في كلمة تليفزيونية بصحبة محافظ البنك المركزي ووزيرا المالية والتخطيط، أن نجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التي ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل دائما بتناسق تام للنظر في الشكل الاقتصادى المصرى.
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الوضع في مصر
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اصابات
4,319
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تعافي
1,114
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وفيات
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