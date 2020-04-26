شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: ندرس إطلاق اسم «أمين مخازن النجيلة» المتوفي بكورونا على أحد المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم دراسة مقترح إطلاق اسم ناجي الجراري، أمين مخازن مستشفى العزل بالنجيلة، على أحد المنشآت أو الشوارع أو الميادين الرئيسية.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي للمحافظة الذي دعا لعقده، وذلك تخليدًا لذكرى ناجي الجراري، وتكريمًا لأسرته وقبيلته وللمنظومة الصحية بمطروح ولجيش مصر الأبيض، ملائكة الرحمة، مؤكدًا على حرص واهتمام الدولة على تكريم أبنائها وتقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن والإنسانية، خاصة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها لمواجهة فيروس كورونا، والدور البطولي والمشرف لجيش مصر الأبيض كخط الدفاع الأول في مواجهة ذلك المرض.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم متابعة الإجراءات الخاصة لعلاج زوجة ناجي الجراري لإجراء عملية زرع قرنية، وفق الإجراءات الطبية المتبعة في ذلك.

كان ناجي الجراري، أمين مخازن مستشفى العزل الصحي بالنجيلة، قد توفى، بعد عصر الجمعة الماضية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول من يموت من الطواقم الطبية بمستشفى العزل بالنجيلة بالفيروس.

ناجى الجرارى أمين مخازن مستشفى العزل الصحى بالنجيلة فى مرسي مطروح