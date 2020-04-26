شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط «طفنيس» بجنوب الأقصر يعلقون لافتات تهنئة للمسلمين بشهر رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم أقباط قرية طفنيس بمركز إسنا بجنوب الأقصر، على ضرب أجمل المثل في معاني المحبة والصداقة والتعاون بين مسلمي وأقباط القرية، حيث شارك أقباط القرية أشقائهم المسلمين في أجواء فرحة وبهجة شهر رمضان المبارك، بتعليق لافتات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسط شارع القرية الرئيسي، ما يدل على العلاقة الطيبة والقوية التي تجمع بينهم، ليصنع نسيجاً واحداً متكاملاً بين الأهالي في كل مكان بمحافظة الأقصر.

كتب أهالي قرية طفنيس على اللافتات عبارات «مسيحيون قرية طفنيس المطاعنة يتقدمون بخالص التهاني القلبية للإخوة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عنا جميعاً الوباء وكل سوء».

وقال «رزيق رزق» أحد أقباط القرية، إن تهنئة الأخوة المسلمين بشهر رمضان وكافة الأعياد الإسلامية هي عادة راسخة، نظراً للعلاقة المتميزة التي تجمع أقباط القرية بالإخوة المسلمين، حيث تجمعنا علاقات متميزة للغاية مع جميع العائلات المسلمة داخل القرية.

وأكد «رزيق رزق»، أن فكرة إحياء عمل لافتات التهنئه بمناسبة «شهر رمضان» بهدف عودة الأيام التي مر عليها سنوات، والتي كانت تجمع الأحبة، والأصدقاء، والجيران في أيام المناسبات والذكريات الطيبة مثل حلول شهر رمضان والذي له بهجته الخاصة بالنسبة للجميع .

وأضاف، إنه سعيد بمشاركته في تعليق الافتات بشوارع القرية، معقباً: «الأجواء مفرحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وكلنا نسيج واحد وأيد واحدة».

وأختتم «رزيق» قائلاً: «المحبة ﻻ تسقط أبداً..رمضان كريم».

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