شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يقرر سداد جزء من قسط سنوي لـ«التأمين الاجتماعي» بسندات قابلة للتداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 15 مكرر (أ)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2020، بشأن تعديل طريقة السداد عن أشهر (أبريل – مايو – يونيو)، من القسط السنوي الأول المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2165 لسنة 2019 المشار إليه لتكون بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال، وذلك بدلا من سدادها نقديًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

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