شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المزارعون توريد عمليات القمح في المحافظات، الأحد، وشدد وكلاء وزارة الزراعة على ضرورة تعقيم السيارات قبل عمليات النقل.

في القليوبية، واصل المزارعون توريد القمح بضوامع وشون المحافظة، وقال عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم استلام 23441 طن قمح حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع الشون المحدده للاستلام تعمل بكامل طاقتها، ويوجد في كل موقع لجنة مُشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات طبقا لضوابط استلام القمح.

وأضاف المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة شهدت زراعة 51 ألفا و600 فدان قمح هذا الموسم بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضي.

وفى المنيا، حرص القائمين على الشون والصوامع والهناجر، على تعقيم وتطهير السيارات المحملة بالقمح والقادمة من المزارع لتوريد محصول القمح هذا العام ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهه كورونا، فيما انتظمت عمليات التوريد داخل 47 موقع على مستوي مدن وقري المحافظة.

وأكد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

وشدد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، على تنفيذ إجراءات الوقاية من خلال التعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات، وتعقيم السيارات أثناء الاستلام والتوريد.

وقال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة، بلغت 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح مابين 22-24 أردب للفدان، وخصص لها 47 موقع ما بين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول.

وفي كفر الشيخ، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل، وحتى الآن بلغ 28933 طن 110 كجم، حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، وأن هناك 22 منفذًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع المطاحن، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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وفي بني سويف، أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغت قرابة 13 ألف و670 طن منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري وحتى صباح اليوم، مؤكدًا على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، وأن هناك غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة عمليات التوريد اولا بأول، وتسهيل أي معوقات.

وفي الدقهلية، أعلن المحافظ الدكتور أيمن مختار، أنه تم استلام 37 ألف طن بصوامع المحافظة حتى صباح الأحد، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى انتظام حركة توريد محصول القمح في شون وصوامع ميت غمر، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 ألف طن.