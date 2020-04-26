وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية شملت عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس بمحافظتى القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

وشملت تفقد كلا من مركز الخدمات البريدية- الرماية، ومدرسة كفرة نصار في محافظة الجيزة، ومركز الخدمات البريدية- الملك الصالح، ومركز الخدمات البريدية- الروضة، ومدرسة الحسين الإعدادية في محافظة القاهرة.

وأكد طلعت على أن هذه الجولة تأتي للتأكد من انتظام صرف المنحة وتقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من المنحة بالشكل اللائق ودون ازدحام، وذلك وفقا للخطة المحددة التي تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

وأضاف أن بطاقة البريد المصرى «Easy pay» مسبقة الدفع التي تم تسليمها لجميع المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة بالمرحلة الأولى سيتم إضافة المستحقات المالية للمواطنين عليها تلقائيًا عبر نظام بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري وفقًا لمواعيد الصرف المحددة طبقًا للفئات العمرية للمستفيدين؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين صرف المنحة باستخدام البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة للشراء من خلال نقاط البيع، وذلك في إطار تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

من جانبه، أوضح عبده علوان أن الهيئة القومية للبريد اتخذت كافة التدابير الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خاصة أثناء عملية صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه تم توزيع المستفيدين على مكاتب البريد بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتوجه كل مواطن إلى أقرب مكتب بريد له لاستلام المنحة، كما تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لفئاتهم العمرية، بالإضافة إلى مد فترة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، وذلك بهدف الحد من التكدسات ولكي يحصل كل مواطن على المنحة بكل سهولة ويسر.

وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي «سارية» لكل مستفيد وصورة منها واستخدام بطاقة البريد المصري «Easy pay» مسبقة الدفع التي تم تسليمها لجميع المستفيدين من المنحة في المرحلة الأولى في صرف المرحلة الثانية عبر طرق الصرف المختلفة.

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وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد

وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد

وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد

وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد

وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد

وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد

وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد