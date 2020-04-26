شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة تليفزيونية مصورة، بصحبة طارق عامر، محافظ البنك المركزي. وقال المهندس مصطفى مدبولي، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

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