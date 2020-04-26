شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم سيارات نقل وتوريد القمح قبل دخولها الشون والصوامع بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

حرص القائمين على الشون والصوامع والهناجر في المنيا، على تعقيم وتطهير السيارات المحملة بالقمح والقادمة من المزارع لتوريد محصول القمح هذا العام ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما انتظمت عمليات التوريد داخل 47 موقع على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وشدد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، على تنفيذ إجراءات الوقاية من خلال التعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات وتعقيم السيارات أثناء استلام وتوريد المحصول .

قال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألف و400 فدان، بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح ما بين 22-24 إردب للفدان، وخصص لها 47 موقع ما بين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول.