شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية

بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه (5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة و1 مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل).

وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع، وشاهد أعمال الردم بالمحطة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدي المملوكة لهيئة قناة السويس، وحيث سيتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء، ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم البدء في أعمال تحسين التربة في مطلع يونيو المقبل.

وقامت الشركة لتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدًا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة، كما اطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة، حيث تم انتشال عدد 29 عائق من 38

مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75% ومتوقع الإنتهاء مطلع مايو المقبل، وذلك لإزالة كافة العوائق التي تعترض تنفيذ الأعمال.

وأكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

وتوجه الفريق مهندس كامل الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء، والذي تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 25%، حيث تتم أعمال إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة واستبدالها بأخرى خرسانية مسلحة ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية.

وتابع الوزير مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، والذي بلغت نسبة تنفيذه 41%، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح حيث جاري تنزيل كتل حائط الرصيف بالمرحلة الثانية وإلقاء دبش فرشة الأساس للمرحلة الثالثة وأعمال صب الكتل وإلقاء رمل طبقة الإحلال للمرحلة الرابعة.

ووجه الوزير، باتخاذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد قبل نهاية هذا العام، كما وجه الوزير خلال تفقده لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، والذي تنفذه النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بضرورة إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وفي مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريةن تفقد الوزير التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 96%، وأكد الوزير على أهمية الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وضرورة تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية.

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وتوجه وزير النقل للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة 407 ملايين جنيه، حيث شهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للجراج المقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، والمكون من 4 أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة، وأكد الوزير على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

وعلى هامش جولته، أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصرية مثل البطاطس والبصل والخضراوات والفواكه واستمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبي على أطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة والتأكد من خلوهم من أي إصابات واستمرار تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانئ والمترددين على موانئ الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في إنجاز عدد مشروعات القوانين التي تخدم قطاع النقل وفي دعم كافة قطاعات الوزارة، مشيرًا إلى أن الكل يعمل كفريق واحد لخدمة مصر.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالتطور الكبير في قطاع النقل بمصر مؤكدا أن الكل يتسابق في خدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى دعم وزارة النقل ومشروعات الوزارة التي تخدم التنمية الشاملة في مصر.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية