جامعة دمنهور تُطهِّر وتُعقِّم مبنى إدارة مرور البحيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تُطهِّر وتُعقِّم مبنى إدارة مرور البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت جامعة دمنهور برش وتطهير وتعقيم مبنى الإدارة العامة للمرور بمحافظة البحيرة في إطار الاستعداد لاستقبال الجمهور تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعودة بعض الخدمات الحكومية الرئيسية المتوقفة منذ حوالي شهرًا للتيسير على المواطنين، ومنها إدارات المرور لترخيص المركبات الجديدة.
وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة أعمال التطهير التي تقوم بها جامعة دمنهور في إطار مشاركة الجامعة للمجتمع المحلي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة «فيروس كورونا»، مشيرًا إلى قيام الجامعة بالعديد من حملات التعقيم للكنائس والمواقف وشوراع مدينة دمنهور.
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