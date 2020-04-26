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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كرة قدم بملعب في مركز شباب بالمنوفية.. وتحرير محضر تمهيدا لغلقه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامي سرور، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، إن الوحدة المحلية بشبرا باص، نفذت، أمس السبت، مرور ليلي على المحلات والمقاهي للتأكد من التزام المواطنين بقرار السيد رئيس الوزراء بغلق ملاعب الكرة.
وأضاف أنه أثناء المرور تبين عدم التزام ملعب مركز شباب شبراباص بالتعليمات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لغلقه، كما تبين أيضًا أثناء المرور للتأكد من إلتزام المحلات بموعد الغلق وجود سايبر ومحل حلاقة وقهوة يمارسون العمل وغير ملتزمين بالغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر بالواقعة.
وأضاف بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ كافة القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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