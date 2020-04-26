شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور إصابة بـ«كورونا».. غلق عيادة ومعمل ومركز وعزل العاملين بهم في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية القرار رقم 252 لسنه 2020 بتاريخ 25 إبريل الجاري، بناء على التقرير الذي عرضة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، بالغلق كليا بعد التطهير والتعقيم لمنزل عائلة مواطن بمركز فايد، بعد ثبوت إصابته المؤكدة بفيروس كورونا، بأدواره الثلاثة على قاطنية تنفيذا لإجراءات العزل الصحي لمدة 14 يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وشمل قرار محافظ الإسماعيلية، الغلق كاملا بعد التطهير والتعقيم لكل من عيادة الدكتور عبدالمنعم السميع بفايد، ومعمل البرج بشبين الكوم بمدينة الإسماعيلية، ومركز ألترا سكان للأشعة، الكائن ببرج الحرية بمدينة الإسماعيلية، وذلك اعتبارا من صدور هذا القرار ولحين أشعار آخر.

كما تضمن قرار العزل المنزلي لجميع الأطقم الطبية العاملين بتلك المنشأت لمدة 14 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.