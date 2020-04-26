شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل سرس الليان» يستقبل المرضى بالورود والأغاني.. واحتفال بخروج أول حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الطاقم الطبي بمركز اليونسكو بمدينة سرس الليان، برئاسة الدكتورة غادة محمد، عدد من مرضى العزل بالورود والأغاني الوطنية، وذلك في لفتة طيبة للتخفيف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولرفع الحالة المعنوية للمرضى والفريق الطبي، والاحتفال بخروج أول مصاب من العزل وشفاءه كاملا من فيروس كوفيد-19.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صبري، مدير مستشفى سرس الليان، أنه تم استلام مبنى اليونسكو من أسبوعين، وأن مرضى العزل به من محافظات القليوبية والمنوفية وأنه تم خروج أول حالة شفاء من العزل أمس بعد تحول تحاليلها إلى سلبية، مضيفًا أن عدد الحالات بلغ 25 حالة محتجزة داخل العزل.

وفي تعليقه على استقبال الفريق الطبى للمرضى بالورود، أكد «صبري» أن الحالة النفسية مهمة جدا، وتفرق بالنسبة للمريض والفريق الطبى، وتسعى لتخفيف الضغوط عنهم وتشجيعهم في مواجهة المرض.

وأكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية بمركز اليونسكو بسرس الليان، والذي تم تجهيزه بسعة 200 سرير لاستقبال الحالات البسيطة إكلينيكيا، وتم تدريب الفريق الطبي الذي تم اختياره من مستشفى سرس الليان والمكون من 18ممرضة وطبيبن على سبل مكافحة العدوى وضرورة الالتزام الكامل بها، وتم اختيارهم بناءا على كفاءتهم وخبرتهم في التعامل مع الحالات الحرجة، ويستمر الفريق الطبي عمله لمدة 14يومًا ثم إجراء التحاليل لهم، وعقب ظهور التحاليل يتم استبدالها بفريق طبي آخر.

وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بهذا المشهد، مؤكدًا أنه ليس بغريب على أهل المنوفية والمشهود لهم بوطنيتهم، مناشدًا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا لعبور هذه الأزمة، كما أشاد بجهود مديرية الصحة وإدارة سرس الليان الطبية.

وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التجمعات والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم.

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طاقم طبي بمركز اليونسكو بمدينة سرس الليان في المنوفية

طاقم طبي بمركز اليونسكو بمدينة سرس الليان في المنوفية