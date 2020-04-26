شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلا.. والقاهرة 28 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء شوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، نشطة على جنوب غرب جنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة بما يصل لحد العاصفة، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «16– 28»، الإسكندرية «15– 25»، قنا «21- 33»، الأقصر «22 – 33»، أسوان «21 – 35».

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