شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز مستشفى بني سويف التخصصي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، في إجراءات تجهيز مستشفى بني سويف التخصصي «العام سابقا»، تمهيدا لتحويلها إلى مستشفى عزل لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإلبدء في الإخلاء الجزئي للمستشفى وعدم استقبال أي حالات مرضية جديدة، طبقا للخطة الموضوعة مستقبلا.

وتلقى الدكتور طارق إدريس مدير مستشفى بني سويف التخصصي، خطابا من مديرية الشؤون الصحية، يفيد بالبدء في إنهاء إجراءات الاستعداد لتشغيل المستشفى كعزل لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة.

وطالب الخطاب مدير المستشفى، بإخلائها وعدم استقبال أي حالات مرضية جديدة، على أن تتم خطة الإخلاء طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا من مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع إدارة العلاج، ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

من جانبه وجه الدكتور طارق إدريس، نواب مدير المستشفى، وهم الأطباء معتز الصيفي، وإيمان البنا، وأحمد عفيفي باتخاذ اللازم .