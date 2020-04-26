شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم صهريج بن النبية الأثري ضد «كورونا» فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولى مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية فى الإسكندرية والساحل الشمالى، أنه في إطار إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" نفذت المنطقة أعمال تطهير وتعقيم صهريج بن النبية الأثري بحديقة نوبار باشا بمنطقة الشلالات والمسجلة بالقرار رقم ١٠٣٥٧ لسنة ١٩٥١ والذي يوجد فيها مقر العاملين لمنطقة وسط الإسكندرية.

تعقيم صهريج بن النبية الأثري فى الإسكندرية

وأضاف «متولى» أن منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي نفذت خلال أبريل الجارى أعمال تطهير وتعقيم عدد من المواقع الأثرية بالإسكندرية منها طابية باب رشيد بحدائق الشلالات القبلية والبرج الشرقي داخل استاد الإسكندرية وقلعة قايتباى بمنطقة بحري بحي الجمرك ومنطقة كوم الناضورة الأثرية بمنطقة اللبان والمعبد اليهودي بمحطة الرمل ومبني مركز التحكم بمنطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب.



تعقيم صهريج بن النبية الأثري فى الإسكندرية

كما تم تطهير وتعقيم الحمام الشمالي والحمام المزدوج وكنيسة المدفن وقبر القديس مينا والكنيسة المعمودية ودور الضيافة والقرية السكنية وكنيسة البازيليكا الكبري.

تعقيم صهريج بن النبية الأثري فى الإسكندرية

تعقيم صهريج بن النبية الأثري فى الإسكندرية