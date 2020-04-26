شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شكاوى "الأعلى للإعلام": نتابع مدى التزام "قطونيل" بوقف إعلانها المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تتابع موقف إعلان قطونيل بعد قيام الشركة بوقف عرضه، استجابة للانتقادات العديدة التى وجهت للبرنامج.

وأضاف جمال شوقى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تثمن قرار شركة قطونيل بوقف إعلانها الذى شابه مخالفات جسيمة، ولكن في نفس الوقت سنتابع الموقف بعد قرار وقف عرض الإعلان، ومدى التزام الشركة بوقف الإعلان.

وكان مجلس إدارة مجموعة قطونيل، قرر وقف إعلان الشركة، والذى تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

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وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل، لـ"الخليج 365"، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية، بدءا من اليوم، نزولا على رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان، وجرى مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

وأضاف سماقية، أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان، وهي إعلانات جاهزة يجرى المفاضلة فيما بينها الآن، لافتاً إلى تقديره للمجلس الأعلى للإعلام واجتماعه المرتقب اليوم.