إنفوجراف.. تعديلات قانون الأمراض المعدية وعقوبة تعطيل دفن الموتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت موافقة مجلس النواب، علي مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في توقيت مهم لمنح السلطات الصحية الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لاتخاذ التدابير الصحية لمواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر. ويستعرض ”الخليج 365”، أهم التعديلات التي شملها مشروع القانون، كالتالى: Advertisements

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