شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لأكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع الجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية الذى نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة بتكلفة 407 ملايين جنيه، ويعتبر أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية.

وشهد وزير النقل خلال زيارته بدء التشغيل التجريبي للجراج المقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة .

وأكد الوزير وفق بيان صحفى على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

كما توجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 25%، حيث تتم أعمال إزالة الغطاء الخرساني للاعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة واستبدالها بأخرى خرسانية مسلحة ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية.

بعدها تابع الوزير مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي بلغت نسبة تنفيذه 41% وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح حيث جاري تنزيل كتل حائط الرصيف بالمرحلة الثانية وإلقاء دبش فرشة الأساس للمرحلة الثالثة وأعمال صب الكتل وإلقاء رمل طبقة الإحلال للمرحلة الرابعة .

ووجه الوزير، باتخاذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد قبل نهاية هذا العام.

كما وجه الوزير خلال تفقده لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 والذي تنفذه إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بضرورة إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.

وفي مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تفقد التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 96% واكد الوزير على أهمية الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وضرورة تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية



أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية



أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية

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جولة وزير النقل بأكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية

أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية



