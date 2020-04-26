شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 234 عالقا بالخارج لمطار مرسى علم قادمين من العاصمة الماليزية كوالالمبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأحد، رحلة طيران تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مطار كوالالمبور الماليزى، تقل على متنها قرابة 234 راكبا مصريا من العالقين بالعاصمة التايلندية بانكوك وكذلك كوالالمبور.

قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلة القادمة من مطار كوالالمبور، مرت قبل وصولها ل كوالالمبور للعاصمة التايلندية بانكوك وقامت بنقل العالقين المصريين هناك، حيث تقل على متنها 234 جميعهم مصريين عالقين بتيلند وماليزيا .

وأضاف المصدر أنه فور وصول الطائرة لارض المطار، بدأ رجال خدمات الطيران بالتعامل معها لنقل الركاب من الطائرة إلى صالة الوصول ليبدأ رجال الحجر الصحى إجراءاتهم المتبعة مع العائدين من الخارج .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر أن هناك فريق مدرب من اطباء الحجر الصحى يتعاملون من العائدين بالخارج حيث يتم عملية تعقيم العائدين وكذلك حقائبهم، ثم تبدا عملية إجراءات الحجر الصحى عليهم من حيث قياس درجة الحرارة وأخذ عينة دم ثم اختبار الأجسام المضادة .

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واضاف وكيل وزارة الصحة ل الخليج 365، أن ذلك يتم من خلال مجموعات حيث يتم تقسيمهم لمجموعات ونقلهم بعد ذلك داخل أتوبيسات للفندق المقرر إقامة الحجر الصحى به لمدة 14 يوما .

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى مساء اليوم الأحد رحلتين أخرتين قادمتين من فرانكفورت الألمانية يقلان على متنهما مصريين عالقين بألمانيا، استعدادا لنقلهم فور وصولهم للحجر الصحى داخل احد فنادق مدينة مرسى علم .

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، منذ الخميس الماضى 6 رحلات طيران قادمة من الدول المختلفة تقل على متنها مصريين عالقين، بينهم رحلات قادمة من كازبلانكا المغربية، وبرشلونة بعد مرورها بالجزائر، وأخرى من فرانكفورت، وأمستردام، وكذلك البحرين، والعاصمة الصربية بلجراد .

وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.