شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابها من المليون مصاب.. كيف تحاول الشركات والوكالات إنقاذ أمريكا؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت الولايات المتحدة تصاعدا شديدا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل لم يتوقعه أحد، حيث إنها وصلت الآن إلى أكثر من 927 ألف مصاب، وما يزيد عن 52 ألف وفاة، وبينما تعانى كل هذه الأعداد، تتكاتف عدة شركات تكنولوجيا ووكالات حكومية منها وكالة ناسا للفضاء من أجل توفير مواردها لإغاثة مرضى كورونا واحتواء المرض. وهنا نقدم لك أبرز الخطوات التى اتخذتها هذه المؤسسات:

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