شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. "قطونيل" توقف إذاعة إعلانها المثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، فى مقدمتها، قرار مجلس إدارة مجموعة قطونيل، بوقف إعلان الشركة والذى تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان أولى ثانوى للترم الثانى سيبدأ فى موعده إلكترونيا على التابلت طبقا لجدول الامتحانات، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم بداية من 29 إبريل الجارى.

صور.. ضبط مصنع مخدرات وورق بردى وتماثيل داخل فيلا فى المنوفية

فى ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة، نجحت فى ضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.

دار الإفتاء: من صـام وهو لا يصلى فصومه صحيح ولكنه يأثم لترك الصلاة

"ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؟ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟".. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

الزراعة: وصول 20 ألف رأس من العجول الحية البرازيلية.. وتشكيل لجان للفحص

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر الحدودية، لاستقبال عدد من شحنات عجول التسمين والذبيح المستوردة واللحوم المجمدة والمبردة، لتوفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض بالأسواق، وتقوم إدارة الحجر البيطرى بتدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية المستوردة.

وحدات المرور تستقبل المواطنين لاستخراج رخص السيارات على مستوى الجمهورية

استقبلت وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، عشرات المواطنين لإجراء تراخيص المركبات الجديدة لأول مرة، وتسمح الواحدات لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو العنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

الأوقاف تحسم الجدل: لا مانع من إذاعة القرآن الكريم فى المساجد قبل المغرب والفجر.. عدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت القراءة والالتزام بما تذيعه إذاعة القرآن.. وتؤكد: رسالتنا عمارة المساجد وقراءة القرآن

حسمت وزارة الأوقاف الجدل المثار منذ بداية شهر رمضان المبارك حول حقيقة منع إذاعة القرآن الكريم قبل أذان المغرب والفجر فى المساجد، حيث أكدت الوزارة أنها لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر.

وقالت الوزارة: "بالنسبة لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر فالأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر، وعليه فالوزارة لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط وهى أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأى مخالفة تنتج عن ذلك".

الصحة: فحص 500 ألف قادم من الخارج منذ بدء أزمة كورونا وحتى تعليق الرحلات

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحجر الصحى فى المطارات والموانئ بذل جهدا كبيرا فى الكشف عن فيروس كورونا بين القادمين من الخارج مؤكدة أن الإدارة العامة للحجر الصحى بالمطارات والموانئ ناظرت وفحصت فحصت نصف مليون مواطن قادم من الخارج، وذلك فى الفترة من منتصف يناير الماضى وحتى تعليق الرحلات.

رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بألمانيا

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة استثنائية تابعة لشركة إير كايرو، متجهة إلى مطار فرانكفورت بألمانيا، لإعادة المصريين العالقين هناك، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس، ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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وزير الأوقاف: من حبسه العذر عن طاعة فأداها على الوجه المتيسر كتب له ثوابها

نشرت وزارة الأوقاف الخاطرة الثالثة من الخواطر الرمضانية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتى قال فيها:" من فضل الله (عز وجل) على عباده ورحمته بهم أن رفع عنهم المشقة والحرج، وأجرى لهم من الأجر والثواب ما اعتادوا عليه أو نووه وتعلقت قلوبهم به من العمل الصالح إذا حبسهم العذر، يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ثواب ما كان يعمل صحيحا مقيما "، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة".

ذاكر فى البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة الأحياء الجزء الأول.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة فى حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، الأمر الذى اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلى، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال فى كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذى تسبب فى إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.

مركز التنبؤ بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار على البلاد اليوم

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الامطار على مصر إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على البلاد حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

العدل تنفى السماح لمكاتب الشهر العقارى باستصدار التوكيلات للمحامين

نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله، بشأن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل، على عمل مكاتب التوثيق على إصدار التوكيلات للمحامين بكافة أنواعها.

بوابة التوظيف الإلكترونية بالتعليم توقف متابعة طلبات المعلمين بسبب تحديثات فنية

أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف خدمة متابعة الطلبات بشكل مؤقت للمعلمين، اليوم 26 أبريل 2020 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء، لوجود تحديثات فنية وتقنية.

القرار قبل "الاختيار".. لماذا تعلق الشهيد المنسى بأسطورة الصاعقة المصرية إبراهيم الرفاعى؟.. طلب من أسرة الرفاعى زيارة قبره قبل استشهاده بعام ودخل بمفرده.. ووضع صورته فى مكتبه.. ووصفه بأمير الشهداء

قبل عام من وفاته تقريبا، ارتدى الشهيد العقيد أحمد صابر منسى، بدلته العسكرية كاملة، وذهب إلى أحد مقابر شهداء الجيش المصرى، وأحد أساطين الصاعقة المصرية، وهو الشهيد إبراهيم الرفاعى، القائد المصرى السابق للمجموعة 39 قتال، أحد أشهر مجموعات الصاعقة المصرية فى حرب أكتوبر، والذى خلد اسمه فى تاريخ العسكرية المصرية لما فعله ومجموعته فى حربى الاستنزاف وحرب أكتوبر.

هلال رمضان يقترن برمز الجمال الليلة فى منظر بديع يشاهد بالعين فى سماء مصر

تشهد سماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الأحد 26 أبريل 2020، والانتقال نحو بداية الليل، اقتران هلال قمر شهر رمضان المبارك، مع كوكب الزهرة، فى منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

الصحة: 47 مستشفى حميات.. البوابة الأولى لعبور مصابى كورونا لمستشفيات العزل

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الحميات يبلغ عددها 47 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، تقوم بفرز الحالات المرضية المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد على أن تقوم بمطابقة تعريف الحالة وأخذ المسحات وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكول العلاجى المحدث.

صور.. الخليج 365 داخل "البحيرات الصناعية" بمحور المحمودية.. إنجاز 95% من المنطقة الاستثمارية.. المشروع يتضمن 3 بحيرات صناعية.. واحدة مخصصة للمواطنين مساحتها 14 ألف متر.. ومهندسو المشروع: نهضة اقتصادية

يعد مشروع محور المحمودية، أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، ورغم الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، فإن الموقع يعمل بكامل طاقتة لسرعة التنفيذ والتسليم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، ويتسابق العاملون داخل محور المحمودية مع الزمن لسرعة الإنجاز والتنفيذ والتسليم وفق الجدول الزمنى للمشروع.