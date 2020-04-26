شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 6 ضوابط من الأوقاف لإذاعة القرآن الكريم فى المساجد قبل المغرب والفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت وزارة الأوقاف الجدل الدائر حول إذاعة القرآن الكريم في المساجد قبل أذان المغرب وأذان الفجر، حيث أكدت الوزارة أنها لا تمانع ذلك.

ووضعت وزارة الأوقاف، ضوابط لإذاعة القرآن الكريم في المساجد نبينها في الفيديو التالى:

1. أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته.

2. عدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده

3. يكون إمام المسجد مسئولا عن أى مخالفة تنتج عن ذلك

Advertisements

4. أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لتلاوة القرآن الكريم

5. الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة.

6. أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني