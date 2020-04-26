قبل طرحه بالسوق السوداء.. ضبط سائقين بحوزتهما 18 طن دقيق بلدي مُدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، سائقين وبحوزتهما 18 طن دقيق بلدي مُدعم، قبل طرحه بالسوق السوداء.

معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، أفاد قيام (سائقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وآخرين) بالاتجار غير المشروع في الدقيق البلدي المُدعم، وأنهما يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال استقلالهما (سيارتين نقل قيادتهما) وضبط بحوزتهما (360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم بإجمالي 18 طن) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع الدقيق البلدي المدعم من بعض أصحاب المخابز لبيعه بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.