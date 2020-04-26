سر حقيبة أجنبي أوقعت عصابة للسرقة في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في جرائم السرقات المتنوعة.

تلقى العميد محمد الطويل، مأمور قسم شرطة الدقى، بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يتهم شخصين يستقلان سيارة بخطف حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض الأوراق الخاصة) حال سيره بدائرة القسم وفرا هاربين.

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تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد حسام العباسي، معاون مباحث الدقي، من ضبطهم وبحوزتهم ساعة يد و٥ جرامات هيروين.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات المتنوعة مُستخدمين السيارة المضبوطة، وتم بإرشادهم ضبط متعلقات المجنى عليه.