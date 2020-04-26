ضبط مدير مخبز استولى على 3 ملايين جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة - حملات تموينية مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

نجحت الحملات في ضبط الحملات، المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ 3 ملايين و272 ألف جنيه مقابل انتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

وضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (4 أطنان "سكر حر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.