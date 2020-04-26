تصديا لـ"كورونا".. ضبط مالك مخزن وقائد سيارة حجبا "كحول مطهر" وسلعا غذائية عن الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي، وعلاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قائد سيارة بدائرة قسم شرطة المنصورة ثانٍ (بمحافظة الدقهلية) مُحملة بكمية قدرها (1643 لتر "كحول مطهر" مجهولة المصدر)، قام المذكور بتجميعه لحجبه عن التداول بالأسواق. ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (3,400 طن "مكرونة"– 2400 عبوة "خل") بقصد رفع أسعارها. يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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