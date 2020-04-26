أخبار مصر | رئيس "اتصالات البرلمان": تطبيقات إلكترونية خبيثة تستهدف التحايل على الشباب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "اتصالات البرلمان": تطبيقات إلكترونية خبيثة تستهدف التحايل على الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه مع التطور التكنولوجي الموجود سيكون هناك سلبيات أكثر على السوشيال ميديا ومحاولات من البعض للتحايل على الشباب وانتشار للفيديوهات اللأخلاقية والتي لا بد من التصدي لها.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، إلى أن وفق دراسة للجهاز القومي للاتصالات معلنة فقد تم رصد زيادة استهلاك الإنترنت خلال شهري مارس وأبريل بنسبة 87% ووصل حجم استخدام موقع "تيك توك" لـ194% ومتوقع مضاعفتها خلال شهر مايو، ما يؤكد أن مصر ستتحول لمجتمع إلكتروني نهاية هذا العام.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنه وفق دراسة أعدتها اللجنة فقد وصلت نسبة التطبيقات والصفحات الخبيثة التي تستهدف التحايل على الشباب بنسبة 45% من التطبيقات الحالية وتجد قبولا واستجابة تفاعل عليها بنسبة لا يمكن تجاهلها ولابد من وضعها في الاعتبار تصل لأكثر من 60% من المستخدمين.

وشدد على أن اللجنة خاطبت رسميا الجهاز القومي للاتصالات بضرورة مواجهة الصفحات والتطبيقات التي تحتوي على فيديوهات وتطبيقات لا أخلاقية "خبيثة" لأنها تهدد المجتمع والأمن القومي للبلاد، كما أنها تخالف العادات والتقاليد المصرية وأخلاقيات المجتمع المصري، وهو ما لا يتعارض مع مبادئ الحرية.

وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز القومي للاتصالات بوضع آلية لحجب الفيديوهات اللأخلاقية لأن تأثيرها كبير للغاية على المجتمع.

وأشار إلى أنه يتم حصر هذه الفيديوهات ورصدها لإرسالها للوزارة لمطالبتها، مطالبًا بالتوعية والمراقبة من الأسر بعدم الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا وآليات الاستخدام الصحيحة للانترنت. تقرير لـ"القومي لتنظيم الاتصالات" يظهر ارتفاعًا في مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات Advertisements



يذكر أنه قد أظهر تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاعًا في مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات في ظل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد.