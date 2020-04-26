أخبار مصر | محافظ القاهرة يتابع صرف منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتابع صرف منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد اثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم، بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.
وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكتب بريد تم توزيع العمالة عليها.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.
إجراءات مشددة من محافظ القاهرة بشأن النظافة
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.
وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.