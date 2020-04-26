أخبار مصر | محافظ القاهرة يتابع صرف منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتابع صرف منحة الـ500 للعمالة الغير منتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد اثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم، بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكتب بريد تم توزيع العمالة عليها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.

إجراءات مشددة من محافظ القاهرة بشأن النظافة

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

Advertisements

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.

تطورات كورونا