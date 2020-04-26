أخبار مصر | بعد قليل.. قرارات اقتصادية مرتقبة لرئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. قرارات اقتصادية مرتقبة لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، مؤتمرا صحفيا مشتركًا، بعد قليل، للإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية المهمة.

وكان رئيس الوزراء، أعلن يوم الخميس الماضي، بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا.

ويأتي ذلك لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.