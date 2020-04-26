أخبار مصر | كبير الأثريين يطالب بمصحح تاريخي في الصحف والمواقع الإخبارية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر كبير الأثريين يطالب بمصحح تاريخي في الصحف والمواقع الإخبارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين: إن كلمة فراعنة جمع لكلمة فرعون، وهو لقب أطلق على الطبقة الحاكمة في مصر بدءًا من عهد الدولة الحديثة، أي منذ عهد أحمس ومن يليه الذين حرروا الأرض من طغيان الهكسوس.

وجاء تعليق "شاكر" حول ما أثير في بعض الصحف والمواقع، من وضع الفراعنة والهكسوس في مرتبة واحدة من دون توضيح.

وشدد على أنه لا يصح أن نساوي بين الفراعنة والهكسوس، وطالب بأن يكون هناك مراجع تاريخي في كل مؤسسة إعلامية حتى يراجع مثل هذه المعلومات مثله مثل المراجع اللغوي حتى لا يحدث خلط عند الشباب عندما القراءة.

وأوضح "شاكر" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن كلمة فرعون والتي هي في الأصل "بر – عا" وأطلقت على الحكام، والذين كانت من مهماتهم الحفاظ على حدود مصر، وتلك كانت مهمة من أقدس مهام الحاكم أو الملك، والحفاظ على حدود البلاد بدأ حتى من قبل أن يظهر هذا اللقب من عهد الملك نارمر الشهير بمينا موحد القطرين، واستمرت هذه المهمة حتى اخر ملوكها.

وأضاف، أنه كانت أولى مهام الملك بعد جلوسه على عرش مصر، هو إرسال الحملات العسكرية لتأديب الآسيويين على الحدود الشرقية وتأديب الليبيين غربًا والنوبيين جنوبًا، وهم الذين حافظوا على حدود مصر الطبيعية التي تعتبر أقدم حدود دولة في التاريخ، وحافظوا عليها ضد أي غزو.

وذكر "لنا الشرف عندما نطلق على منتخبنا القومي لقب الفراعنة، ونطلق على اللاعب الدولي محمد صلاح الفرعون ونتباهى بكلمة فرعونية، ويكفي أن ملوك مصر في هذا العصر (الدولة الحديثة) هم صانعوا حضارة لا زالت تذهل العالم، حضارة أصبح لها علم مستقل بذاتها وهو المصريات، يدرس باسمها في معظم جامعات ومعاهد العالم، والتي تفخر بامتلاكها مجموعات خاصة من آثار تلك الحضارة".