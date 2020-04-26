أخبار مصر | كبير الأثريين يطالب بمصحح تاريخي في الصحف والمواقع الإخبارية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر كبير الأثريين يطالب بمصحح تاريخي في الصحف والمواقع الإخبارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين: إن كلمة فراعنة جمع لكلمة فرعون، وهو لقب أطلق على الطبقة الحاكمة في مصر بدءًا من عهد الدولة الحديثة، أي منذ عهد أحمس ومن يليه الذين حرروا الأرض من طغيان الهكسوس.
وجاء تعليق "شاكر" حول ما أثير في بعض الصحف والمواقع، من وضع الفراعنة والهكسوس في مرتبة واحدة من دون توضيح.
وشدد على أنه لا يصح أن نساوي بين الفراعنة والهكسوس، وطالب بأن يكون هناك مراجع تاريخي في كل مؤسسة إعلامية حتى يراجع مثل هذه المعلومات مثله مثل المراجع اللغوي حتى لا يحدث خلط عند الشباب عندما القراءة.
وأوضح "شاكر" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن كلمة فرعون والتي هي في الأصل "بر – عا" وأطلقت على الحكام، والذين كانت من مهماتهم الحفاظ على حدود مصر، وتلك كانت مهمة من أقدس مهام الحاكم أو الملك، والحفاظ على حدود البلاد بدأ حتى من قبل أن يظهر هذا اللقب من عهد الملك نارمر الشهير بمينا موحد القطرين، واستمرت هذه المهمة حتى اخر ملوكها.
وأضاف، أنه كانت أولى مهام الملك بعد جلوسه على عرش مصر، هو إرسال الحملات العسكرية لتأديب الآسيويين على الحدود الشرقية وتأديب الليبيين غربًا والنوبيين جنوبًا، وهم الذين حافظوا على حدود مصر الطبيعية التي تعتبر أقدم حدود دولة في التاريخ، وحافظوا عليها ضد أي غزو.
وذكر "لنا الشرف عندما نطلق على منتخبنا القومي لقب الفراعنة، ونطلق على اللاعب الدولي محمد صلاح الفرعون ونتباهى بكلمة فرعونية، ويكفي أن ملوك مصر في هذا العصر (الدولة الحديثة) هم صانعوا حضارة لا زالت تذهل العالم، حضارة أصبح لها علم مستقل بذاتها وهو المصريات، يدرس باسمها في معظم جامعات ومعاهد العالم، والتي تفخر بامتلاكها مجموعات خاصة من آثار تلك الحضارة".
ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 1114 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ1114 متعافيًا.
تسجيل 227 حالة إصابة بكورونا ووفاة 13
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 4319 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.
اجتماع مع الأطقم الطبية
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية.
وجاء ذلك للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.
واطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات المتواجدة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.
وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بمستشفيات الحميات أحد أهم حوائط الصد للأمراض المعدية، لمجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر؛ ودورهم الفعّال في الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية.
وأوضحت أن مستشفيات الحميات استقبلت أكثر من 900 ألف مواطن من الحالات المرضية سواء من المترددين لتلقي الخدمة الطبية أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بمتوسط تردد يومي أكثر من 15 ألف مواطن وذلك منذ ظهور الفيروس في مصر وحتى الآن.
وأشارت إلى أن مستشفيات الحميات والبالغ عددها 47 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، تقوم بفرز الحالات المرضية ومطابقة تعريف الحالة وأخذ المسحات وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكول العلاجي المحدث، وذلك بطاقة استيعابية بلغت 4258 سريرا من بينها 227 سرير رعاية مركزة.
ولفتت إلى أنه جارٍ إعدادها لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.