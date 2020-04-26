أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إجراءات صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة والتي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر والتي بدء الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من اليوم 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020 بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وأكد محافظ الجيزة علي رؤساء الاحياء والمراكز على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى وتوفير كل سبل الراحة والوقاية التي تضمن سلامه المواطنين اثناء حصولهم علي المنحة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح ن يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي والرسالة المُرسلة له.

وأكد محافظ الجيزة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً خلال شهر رمضان الكريم مشددا علي تنظيم العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى والتي أشاد بها الجميع. وشدد علي رؤساء الاحياء والمراكز بمتابعة يومية لمقار صرف منحة العمالة الغير منتظمة للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه إنتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا. Advertisements

وأشار راشد أنه تم توفير كافة سبل الراحة والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقي صرف المنحه والذي يصل عددهم إلي 100 الف مواطن بالمحافظة، مناشدا المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد والمدارس قبل التأكد من وصول رسالة علي المحمول من وزارة القوي العامله تفيد باستحقاقهم للصرف وذلك منعاً للإزدحام والتكدسات.

وإطمأن راشد علي التزام الاحياء والمراكز بتوفير سبل الراحه للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس وذلك في ظل إتخاذ الدولة لحزمة من الاجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد.