أخبار مصر | 1.3 مليون جنيه لـ7 مصريين مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 1.3 مليون جنيه لـ7 مصريين مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى لعاملة، أن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية ويتضررون من عدم صرف مستحقاتهم، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة للمطالبة بمستحقات العمال، وتم الاستجابة وتم تحصيل مستحقاتهم، وبلغت إجماليها 312 ألفاً و261 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا.

"سعفان" يتابع أوضاع المصريين بالخارج

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وفي سياق آخر، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي ، إلي أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية قامت بإطلاق تطبيق مقيم على الهواتف الذكية لرفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع ، حيث صار بإمكان صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصة "أبشر" أو "مقيم" باستخدام تليفونه الشخصي دون الحاجة إلى مراجعة ادارة الجوازات.

ومن لبنان لافت تقرير من شرين سيد عبد الجواد الملحق العمالي بالعاصمة بيروت، إلي أن مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار بتمديد قرار التعبئة العامة إلى 10 مايو المقبل على أن يتم تخفيف إجراءات التعبئة العامة على خمس مراحل علي التوالي 27 أبريل ، و4 ، و11 ، و25 مايو ، و8 يونيو وترك لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التى ستعود للعمل تدريجيا.

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، وقد وصل مجموع الإصابات من مختلف الجنسيات 441، و7 حالات وفيات، والمتعافون 326، والذين يتلقون العلاج 108 حالات ، والحالات الجديدة 4.