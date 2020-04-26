أخبار مصر | النقل: بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفه 407 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة وأكد الوزير على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.
حيث قام بجولة تفقدية شملت تفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6مليار جنيه (5مليار للاعمال الإنشائية للمحطة والارصفة و1مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 10 %بواسطة الكراكة ً (nerderlander der Prins ) التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.
وأوضح أنه سيتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية.
وأضاف أنه سيتم البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم، وحيث قامت الشركة لتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة.
كما اطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة حيث تم إنتشال عدد 29 عائق من38 مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75 % ومتوقع الإنتهاء مطلع مايو القادم وذلك لإزالة كافة العوائق التى تعترض تنفيذ الأعمال
وأكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية ً عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022،مشيرا إلى أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى .
وتوجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 25% حيث تتم أعمال إزالة الغطاء الخرساني للاعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة واستبدالها بأخرى خرسانية مسلحة ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية.
بعدها تابع الوزير مشروع رصيف 385 الذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي بلغت نسبة تنفيذه 41% وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح حيث جاري تنزيل كتل حائط الرصيف بالمرحلة الثانية وإلقاء دبش فرشة الأساس للمرحلة الثالثة وأعمال صب الكتل وإلقاء رمل طبقة الإحلال للمرحلة الرابعة ووجه الوزير، باتخاذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد قبل نهاية هذا العام.
كما وجه الوزير خلال تفقده لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 والذي تنفذه النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بضرورة إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.
وفي مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تفقد التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 96% واكد الوزير على أهمية الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وضرورة تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية.
وعلى هامش جولته، أكد الوزير في تصريحات صحفية أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصرية مثل البطاطس والبصل والخضراوات والفواكه واستمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبي على أطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة والتأكد من خلوهم من أي إصابات واستمرار تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانئ والمترددين على موانئ الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في إنجاز عدد مشروعات القوانين التي تخدم قطاع النقل وفي دعم كافة قطاعات الوزارة مشيرا إلى أن الكل يعمل كفريق واحد لخدمة مصر.
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالتطور الكبير في قطاع النقل بمصر مؤكدا أن الكل يتسابق في خدمة المواطن المصري مشيرا ان كل اادعم لوزارة النقل ومشروعات الوزارة التي تخدم التنمية الشاملة في مصر.
تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين في مواقع العمل المختلفة ولمواصلة التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا، وكذا الحفاظ على فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع.