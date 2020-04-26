أخبار مصر | النقل: بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفه 407 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة وأكد الوزير على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.

حيث قام بجولة تفقدية شملت تفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6مليار جنيه (5مليار للاعمال الإنشائية للمحطة والارصفة و1مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 10 %بواسطة الكراكة ً (nerderlander der Prins ) التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.

وأوضح أنه سيتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية.

وأضاف أنه سيتم البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم، وحيث قامت الشركة لتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة.

كما اطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة حيث تم إنتشال عدد 29 عائق من38 مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75 % ومتوقع الإنتهاء مطلع مايو القادم وذلك لإزالة كافة العوائق التى تعترض تنفيذ الأعمال