أخبار مصر | زاهي حواس يهاجم علي جمعة: يُفتي في غير تخصصه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يهاجم علي جمعة: يُفتي في غير تخصصه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس: ليس هناك أي داعٍ لأن يتحدث الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عن الآثار، فهو رجل فقيه في الدين، لذا عندما تحدث عن الآثار، تحدث بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل هي معلومات رددها الكثيرون من مهووسي الآثار دون علم أو دراسة،

وجاء ذلك تعليقًا من الدكتور زاهي حواس على فيديو للشيخ علي جمعة، ظهر فيه وهو يتحدث عن أن أوزوريس هو سيدنا إدريس عليه السلام وأن أبو الهول يحمل وجه سيدنا إدريس.

وأضاف زاهي حواس، في بيان اليوم الأحد، أنه "لا يمكن للشيخ علي جمعة أن يأتي في حديث تليفزيوني ويفتي في أشياء ليست من تخصصه، وهو لم يكتب مقالًا علميًا واحدًا في علم الآثار، وأغلب ما قاله الشيخ هو ترديد لما كتبه د. سيد كريم، في كتاب له باسم "لغز الحضارة المصرية".

وتابع أن كل ما جاء في هذا الكتاب عبارة عن تخيلات بعيدة عن العلم، وقد ردّد هذه المعلومات، التي أدلى بها الشيخ علي جمعة، الدكتور مصطفى محمود، في برنامجه "العلم والإيمان".

وأشار "حواس" إلى أنه ما زال البعض من غير الدارسين يرددون هذا الكلام الذي يتساوى مع مهاويس الشهرة الذين يقولون إن الهرم بناه قوم جاءوا من قارة أطلنتس المفقودة، وما قاله "جمعة" عبارة عن ترديد لما قاله الرحالة العرب عندما جاءوا إلى مصر في القرن التاسع الميلادي.

وتساءل: ما هو دليله على أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له وعلم التحنيط؟

وأورد أنه لدينا الأدلة الكاملة عن أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غيّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري. ولدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهي بردية وادي الجرف، والتي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء هرم خوفو، وقال إن منطقة الهرم كانت تسمى "عنخ خوفو"، بمعنى "خوفو يعيش"، وأن خوفو عاش في قصر بالهرم، وتحدث عن مدة حكم خوفو.

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وأردف أنه بعد ذلك استمر بناء الأهرامات حتى بداية الدولة الحديثة، وهل يمكن أن ننسى كل هذا وكذلك المقابر الموجودة في الجيزة، والتي تتحدث عن كهنة خوفو وخفرع ومنكاورع والعديد من الألقاب المتصلة بالعالم الآخر وبالإدارة في الحكم، وهل يمكن أن ننسى القوائم الملكية التي تحدد أسماء الملوك وليس بينهم اسم النبي إدريس عليه السلام؟

أما عن "أبو الهول" فلا يعود، على حد قول الشيخ علي جمعة، إلى ما قبل عهد خوفو وخفرع، وهذا خطأ فادح؛ لأن كل الأدلة العلمية تشير إلى أن "أبو الهول" يعود إلى عهد الملك خفرع وأن نحته تم؛ كي يظهره في شكل حورس وهو يتعبد إلى الإله رع، والذي يظهر في المعبد الكائن أمام "أبو الهول".

وواصل أن المصريين القدماء قد ربطوا بين قوة الأسد والملك، في شكل أسد يظهر وهو يطأ ويدوس أعداءه، وقد ظهر هذا الشكل الفني منذ عهد الملك "جد إف رع"، ابن الملك خوفو، ويُصور فيه الملك بوجه إنسان وجسم أسد مما يظهر قوة الملك.

وأوضح أن التصوير للملوك في الأسرتين الخامسة والسادسة استمر حتى نهاية العصر المتأخر في طريق "أبو الهول" الذي يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك، ولا أعرف كيف ربط الشيخ علي جمعة بين تمثال "أبو الهول" وسيدنا إدريس، "ما دليلك على ذلك يا شيخ علي".

وأما عن موضوع أن سيدنا إدريس هو أول من قام برسالة التوحيد، ذكر "حواس" أنه لا يجب أن لا ننسى قبل وجود أية أديان سماوية أن ظهر لنا الملك أخناتون كأول إنسان يتحدث عن التوحيد، أما عن موضوع إدريس وربطه بأوزيريس، فهذا للأسف تم ربطه بسبب السجع اللغوي بين الاسمين.

واستطرد "آسف جدًا أن أقول إن هذا هو ما ردّده د. سيد كريم دون علم أو دليل، وإن سيدنا إدريس لم يعلم التحنيط؛ لأن التحنيط لم يأتِ مرة واحدة بل تعلمه المصريون منذ الأسرة الأولى حين قاموا بتجفيف الجثث، ووضعوا بعض المواد على الأرجل. وبعد ذلك تطور الأمر إلى عمل أقنعة في الأسرة الرابعة، ولم يصل التحنيط إلى ذورته إلا في الأسرة 18".

واختتم "حواس" بقوله: كنت أتمنى من الشيخ علي جمعة، وأنا أحبه وأقدره على المستوى الشخصي، ولكن عندما يتحدث عن الآثار، فأقول له بصدق وقوة ووضوح: "قف، وتراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية والتي يرددها غير المتخصصين".