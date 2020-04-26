أخبار مصر | وزيرة التضامن: منصة "مودة" تتخطى حاجز المليون متابع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: منصة "مودة" تتخطى حاجز المليون متابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا اليوم الأحد، مع فريق عمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لمتابعة العمل بالمشروع وخصوصا متابعة التفاعل مع متابعي منصة مودة في ظل ارتفاع استخدام المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض فريق مشروع "مودة" ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على منصة مودة الرقمية (اضغط هنا) بشكل ملحوظ حيث وصل عدد المترددين على المنصة إلى أكثر من مليون و100 ألف زائر وزائرة بينما سجل نحو 100 ألف مستفيد من المحتوى العلمي المقدم عبر المنصة.

وجاء ذلك منذ إطلاق المنصة من رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، حيث جاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. كما استعرض الفريق استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الوصول للمستفيدين وإستخدام صفحة "مودة" على "فيسبوك" كنافذة مهمة لتسويق مكونات المنصة، حيث تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة. وتفعيلا لحملة "خليك في البيت" يتم إضافة فيديو جديد يوميا على الصفحة حيث وصلت عدد المشاهدات لـ3 مليون مشاهدة ونحو 500 ألف تفاعل و50 ألف متابع للصفحة. واستعرض فريق المشروع موقف التدريبات المباشرة لطلاب الجامعات في ظل توقف العملية التعليمية وكان المشروع قد قام خلال شهري يناير وفبراير بتدريب 90 عضو هيئة تدريس بكل من جامعة السويس، أسيوط وجنوب الوادي ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة 8 جامعات بإجمالي 330 عضو هيئة تدريس.

وكان من المقرر أن يتم ضم 4 جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي ولكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك. كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام 262 دورة تدريبية حيث تم تدريب 15 ألفا و344 طالب وطالبة على المحتوى العلمي لمودة والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات ويتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية للزواج وهم ( البعد النفسي والاجتماعي، البعد الصحي، البعد الشرعي). Advertisements وبالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات نفذ المشروع ثلاث ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد استفاد منها الفين و750 مجندا. كما قام مشروع مودة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء شبكة من الكوادر الشبابية التي لديها خبرة في التدريب لتفعيل تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية من خلال 82 مدربا ومدربة من 24 محافظة تم اختيارهم على أسس علمية من خلال قياس ثلاثة جوانب أساسية للمدرب وهي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية المرتبطة بعملية التدريب.